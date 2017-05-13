Эден Азар: Выдав невероятную серию, поверили, что можем выиграть премьер-лигу
Полузащитник «Челси» Эден Азар не скрывал эмоций после выездной победы над «Вест Бромвичем» (1:0) в 37-м туре чемпионата Англии.
Этот успех позволил лондонскому клубу досрочно оформить победу в турнире.
«Это изумительно отмечать чемпионство с нашими болельщиками. Игра с «Вест Бромвичем» получилась такой сложной. Я очень счастлив. Мы уже не раз говорили о нашем тренере, он фантастический. Мы проиграли «Арсеналу», но затем выдали невероятную серию. Вот тогда мы сказали, что может выиграть премьер-лигу», - циирует игрока BBC Sport.
Матч
Вест Бромвич - Челси - 0:1 (0:0)
Голы
Батшуайи 82 (0:1).
Состав
Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г. (Уилсон М., 64), Ньом, Флетчер, Филд (Якоб, 51), Маклин (Шадли, 59), Ливермор, Брант, Рондон
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Фабрегас, Мозес (Зума, 86), Азар (Виллиан, 75), Матич, Коста, Педро (Батшуайи, 76)
Предупреждения:
Маклин, 20; Филд, 36; Уилсон М., 71 - нет
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
12 мая 22:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция