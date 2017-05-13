Дэйв Хендерсон: Всегда было сложно играть против белорусов
Главный тренер сборной Франции Дэйв Хендерсон поделился
впечатлениями от победы над сборной Белоруссии (4:3 Б) на чемпионате мира по
хоккею.
«Всегда было сложно играть против белорусов, и стало
еще сложнее с тех пор, как команду возглавил Льюис.
Тридцать минут мы
играли нормально, но потом соперник сильно добавил, а у нас кончилась энергия,
ничего не получалось.
Мы допускали разные мелкие ошибки, хорошо, что в итоге смогли отыграться и победить по буллитам», - приводит слова Хендерсона «Р-Спорт».
Матч
Франция - Белоруссия - 4:3 Б. (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Трей (Ро, да Коста Т.), 12:29 (1:0). Флери (да Коста С., Руссель), 20:54 (2:0 - бол.). Павлович (Воробей, Шарангович), 26:40 (2:1). Шарангович (Лингле), 37:47 (2:2). Кулаков (Костицын С., Воробей), 41:20 (2:3 - бол.). Бельмар (да Коста С.), 52:35 (3:3).
Победный буллит:
да Коста С. - 4:3.
Место и дата
12 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция