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Дэйв Хендерсон: Всегда было сложно играть против белорусов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дэйв Хендерсон поделился впечатлениями от победы над сборной Белоруссии (4:3 Б) на чемпионате мира по хоккею.

«Всегда было сложно играть против белорусов, и стало еще сложнее с тех пор, как команду возглавил Льюис.

 Тридцать минут мы играли нормально, но потом соперник сильно добавил, а у нас кончилась энергия, ничего не получалось.

Мы допускали разные мелкие ошибки, хорошо, что в итоге смогли отыграться и победить по буллитам», - приводит слова Хендерсона «Р-Спорт».

Матч

Франция - Белоруссия - 4:3 Б. (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Трей (Ро, да Коста Т.), 12:29 (1:0). Флери (да Коста С., Руссель), 20:54 (2:0 - бол.). Павлович (Воробей, Шарангович), 26:40 (2:1). Шарангович (Лингле), 37:47 (2:2). Кулаков (Костицын С., Воробей), 41:20 (2:3 - бол.). Бельмар (да Коста С.), 52:35 (3:3).

Победный буллит:

да Коста С. - 4:3.

Место и дата

12 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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