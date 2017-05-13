Дэйв Хендерсон: Всегда было сложно играть против белорусов

Главный тренер сборной Франции Дэйв Хендерсон поделился впечатлениями от победы над сборной Белоруссии (4:3 Б) на чемпионате мира по хоккею.

«Всегда было сложно играть против белорусов, и стало еще сложнее с тех пор, как команду возглавил Льюис.

Тридцать минут мы играли нормально, но потом соперник сильно добавил, а у нас кончилась энергия, ничего не получалось.

Мы допускали разные мелкие ошибки, хорошо, что в итоге смогли отыграться и победить по буллитам», - приводит слова Хендерсона «Р-Спорт».