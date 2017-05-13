Кевин Миральяс: Буду много работать, чтобы в следующем сезоне играть еще лучше

Полузащитник «Эвертона» Кевин Миральяс сообщил о том, почему принял решение продлить свой контракт с командой.

«Перед тем, как подписать контракт я разговаривал с тренером, он рассказал мне, чего хочет от моей игры.

Я буду много работать для того, чтобы оправдать доверие. Надеюсь, что в следующем сезоне буду играть еще лучше», - приводит слова Миральяса официальный сайт «Эвертона».

Напомним, 29-летний футболист подписал соглашение с «ирисками», рассчитанное до 2020 года.