Алексей Лунин: Ссе ребята сыграли на высоком уровне
Главный тренер «молодежки» «Спартака» Алексей Лунин
прокомментировал победу над «Амкаром» (4:0) 28-м туре первенства молодежных
команд.
– Мы встречались с добротной командой, у которой есть классные
исполнители, приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака». — К тому же
пермяки усилились игроками основного состава. Наша команда серьезно готовилась
к матчу. Сегодня все ребята сыграли на высоком уровне: дисциплинировано,
тактически грамотно. Ни к одному из футболистов у меня нет претензий.
– Два гола забиты со
стандартов. Дважды сработала «домашняя заготовка»?
– Да. Таков был наш план. Здорово, что ребята результативно разыграли стандартные положения.
Матч
Амкар (мол) - Спартак (мол) - 0:4 (0:1)
Голы
Ломовицкий 32 (0:1). Петрунин 49 (0:2). Бабаев 60 (0:3). Рассказов 86 (0:4).
Состав
Амкар (мол): Вамбольт, Тарасов (Бурков, 59), Вазитдинов, Аушев (Кондрашов, 65), Гусейнов, Мосунов, Филиппов, Разделкин (Парамонов Е., 61), Трунин, Гооге, Мищенко (Жуковский, 46)
Спартак (мол): Терешкин (Аверкиев, 46), Рассказов, Красильниченко (Иванов, 83), Петрунин, Мамин, Володкин, Бабаев (Феофилактов, 82 , 82), Никулин, Ломовицкий (Миронов, 89), Горовых (Пацев, 71), Самбу
Незабитые пенальти
Ломовицкий (Спартак (мол)), 45
Судья:
Александр Генералов (Россия)
Место и дата
12 мая 12:00, Звезда, Онлайн-трансляция