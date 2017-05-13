Алексей Лунин: Ссе ребята сыграли на высоком уровне

Главный тренер «молодежки» «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над «Амкаром» (4:0) 28-м туре первенства молодежных команд.

– Мы встречались с добротной командой, у которой есть классные исполнители, приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака». — К тому же пермяки усилились игроками основного состава. Наша команда серьезно готовилась к матчу. Сегодня все ребята сыграли на высоком уровне: дисциплинировано, тактически грамотно. Ни к одному из футболистов у меня нет претензий.

– Два гола забиты со стандартов. Дважды сработала «домашняя заготовка»?

– Да. Таков был наш план. Здорово, что ребята результативно разыграли стандартные положения.