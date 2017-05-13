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Алексей Лунин: Ссе ребята сыграли на высоком уровне

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «молодежки» «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над «Амкаром» (4:0) 28-м туре первенства молодежных команд.

– Мы встречались с добротной командой, у которой есть классные исполнители, приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака». — К тому же пермяки усилились игроками основного состава. Наша команда серьезно готовилась к матчу. Сегодня все ребята сыграли на высоком уровне: дисциплинировано, тактически грамотно. Ни к одному из футболистов у меня нет претензий.

– Два гола забиты со стандартов. Дважды сработала «домашняя заготовка»?
– Да. Таков был наш план. Здорово, что ребята результативно разыграли стандартные положения.

Матч

Амкар (мол) - Спартак (мол) - 0:4 (0:1)

Голы

Ломовицкий 32 (0:1). Петрунин 49 (0:2). Бабаев 60 (0:3). Рассказов 86 (0:4).

Состав

Амкар (мол): Вамбольт, Тарасов (Бурков, 59), Вазитдинов, Аушев (Кондрашов, 65), Гусейнов, Мосунов, Филиппов, Разделкин (Парамонов Е., 61), Трунин, Гооге, Мищенко (Жуковский, 46)

Спартак (мол): Терешкин (Аверкиев, 46), Рассказов, Красильниченко (Иванов, 83), Петрунин, Мамин, Володкин, Бабаев (Феофилактов, 82 , 82), Никулин, Ломовицкий (Миронов, 89), Горовых (Пацев, 71), Самбу

Незабитые пенальти

Ломовицкий (Спартак (мол)), 45

Судья:

Александр Генералов (Россия)

Место и дата

12 мая 12:00, Звезда, Онлайн-трансляция

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