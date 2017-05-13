Игроки «Терека» посетили Международный Учебный Центр Сил специального назначения
Футболисты «Терека» посетили Международный Учебный Центр Сил специального назначения в Гудермесе, сообщает
официальный сайт грозненской команды.
Команду встретил помощник Главы Чеченской Республики по
силовому блоку, заместитель Начальника Управления Федеральной Службы войск
Национальной Гвардии России Даниил Мартынов.
Футболисты и сотрудники клуба с большим удовольствием и интересом послушали информацию о лучшем и самом крупном в мире Учебном Центре. После объемного инструктажа Даниил Васильевич пригласил гостей в тир. Под наблюдением инструкторов им было разрешено пострелять по мишеням из разного вида оружия.
Покидая Центр, делясь впечатлениями, футболисты в один голос
заявили: «Мужская работа!» Рашид Рахимов поблагодарил Даниила
Мартынова и в его лице всех военнослужащих за полученные эмоции, пожелал им
удачи в нелёгкой службе во благо Отечества. В свою очередь Даниил Мартынов
поблагодарил коллектив за посещение Центра, выразил надежду на новые встречи и
пожелал успеха команде в оставшихся матчах сезона