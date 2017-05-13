Денис Клюев: Сезон подходит к концу, у ребят накопилась усталость

Главный тренер «молодежки» «Локомотива» Денис Клюев поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» (2:1) в 28-м туре первенства молодежных команд России.

– Победа получилась сложной. Во втором тайме отдали инициативу. Соперник сразу это почувствовал и навязал борьбу. Не всегда получалось держать мяч под контролем. Стопроцентных моментов у «Оренбурга» не было, но осадок остался. Мы должны были реализовывать свои шансы.

– Почему во втором тайме отдали инициативу?

– Сезон подходит к концу, у ребят накопилась усталость. Хотя я бы не стал акцентировать на этом внимание. Думаю, дело больше в психологии и в желании удержать счет.