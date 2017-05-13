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Денис Клюев: Сезон подходит к концу, у ребят накопилась усталость

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «молодежки» «Локомотива» Денис Клюев поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» (2:1) в 28-м туре первенства молодежных команд России.

– Победа получилась сложной. Во втором тайме отдали инициативу. Соперник сразу это почувствовал и навязал борьбу. Не всегда получалось держать мяч под контролем. Стопроцентных моментов у «Оренбурга» не было, но осадок остался. Мы должны были реализовывать свои шансы.

– Почему во втором тайме отдали инициативу?
– Сезон подходит к концу, у ребят накопилась усталость. Хотя я бы не стал акцентировать на этом внимание. Думаю, дело больше в психологии и в желании удержать счет.

Матч

Локомотив (мол) - Оренбург (мол) - 2:1 (2:1)

Голы

Тугарев 27 (1:0). Кукушкин 28 (1:1). Галаджан 32 (2:1).

Состав

Локомотив (мол): Лобанцев, Рахмонов, Самохвалов, Лапшов, Поярков, Дорофеев, Галанин (Калачевский, 84), Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Галаджан (Вагабов, 46)

Оренбург (мол): Кеняйкин, Руденко, Криворучко, Кайков, Макаров, Померко, Козлов, Иванов И., Хайбуллин, Митренко, Кукушкин

Судья:

Дмитрий Кисель (Россия)

Место и дата

12 мая 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция

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