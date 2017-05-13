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Хавьер Грасия: Постараемся завершить сезон на позитивной ноте

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура против «Ростова».

– Хавьер, в первом круге в Казани с «Ростовом» сыграли 0:0. Ожидаете такой же закрытой игры от предстоящего матча?
– Характер матча определяется не только одним соперником. Характер игры зависит от двух команд, которые выходят на поле. Если посмотреть последние матчи «Ростова», то борьба там была очень упорная, и разница в счете минимальная. Мы готовимся к матчу и постараемся справиться с теми сильными сторонами, которыми обладает соперник.

– У команды двухматчевая победная серия. Что изменилось в атмосфере внутри команды?
– Победы всегда улучшают настроение, атмосферу, рабочий процесс. Эти две победы вселили в команду спокойствие. Нам нужно выходить и добиваться побед, радовать болельщиков, постараемся завершить сезон на позитивной ноте и как можно выше финишировать в турнирной таблице.

Напомним, матч «Ростов» - «Рубин» состоится 14 мая на поле стадиона «Олимп-2» в Ростове.

Матч

Ростов - Рубин

Место и дата

14 мая 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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