Хавьер Грасия: Постараемся завершить сезон на позитивной ноте

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура против «Ростова».

– Хавьер, в первом круге в Казани с «Ростовом» сыграли 0:0. Ожидаете такой же закрытой игры от предстоящего матча?

– Характер матча определяется не только одним соперником. Характер игры зависит от двух команд, которые выходят на поле. Если посмотреть последние матчи «Ростова», то борьба там была очень упорная, и разница в счете минимальная. Мы готовимся к матчу и постараемся справиться с теми сильными сторонами, которыми обладает соперник.

– У команды двухматчевая победная серия. Что изменилось в атмосфере внутри команды?

– Победы всегда улучшают настроение, атмосферу, рабочий процесс. Эти две победы вселили в команду спокойствие. Нам нужно выходить и добиваться побед, радовать болельщиков, постараемся завершить сезон на позитивной ноте и как можно выше финишировать в турнирной таблице.

Напомним, матч «Ростов» - «Рубин» состоится 14 мая на поле стадиона «Олимп-2» в Ростове.