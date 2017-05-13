Олег Кузьмин: Наша задача – порадовать болельщиков в концовке не очень удачного сезона

Полузащитник «Рубина» Олег Кузьмин поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура против «Ростова».

–Олег, на очень хорошем уровне провели последние игры. Как себя чувствуете в физическом плане?

– Спасибо, конечно, но есть еще, над чем работать. Самочувствие нормальное, с каждым проведенным матчем все лучше и лучше.

– Атмосфера в команде изменилась после двух побед?

– Конечно, после побед другое состояние, по-другому проходит восстановление и работается после побед легче, чем после поражений.

– Матч против «Ростова» особенный для команды?

– Нет, такой же матч, как и все. Задача у нас одна – порадовать наших болельщиков в концовке не очень удачного сезона.

Напомним, матч «Ростов» - «Рубин» состоится 14 мая на поле стадиона «Олимп-2» в Ростове.