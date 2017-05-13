Юрий Розанов: Любое чемпионство говорит и о проблемах соперников чемпионов

Спортивный комментатор Юрий Розанов прокомментировал чемпионство «Спартака» в чемпионате России.

«Шестнадцать лет ждать это очень долго. «Спартак» выиграл с большим преимуществом по очкам. Любое чемпионство говорит и о проблемах соперников чемпионов. Пусть порадуются спартаковцы, а о проблемах других потом.

Для того, чтобы фарт был на стороне «Спартака», команда сделала больше, чем остальные. Нельзя же сказать, что в концовках матчей у «Спартака» залетела хоть одна «дурочка»? Нет.

Команда снова стала настоящей бандой, но дальше надо стать регулярным войском или дисциплина падает. У них с толком подобранный состав и он достаточно глубокий», - приводит слова Розанова «Спорт FM».