Юрий Розанов: Любое чемпионство говорит и о проблемах соперников чемпионов
Спортивный комментатор Юрий Розанов прокомментировал
чемпионство «Спартака» в чемпионате России.
«Шестнадцать лет ждать это очень долго. «Спартак» выиграл с
большим преимуществом по очкам. Любое чемпионство говорит и о проблемах
соперников чемпионов. Пусть порадуются спартаковцы, а о проблемах других потом.
Для того, чтобы фарт был на стороне «Спартака», команда
сделала больше, чем остальные. Нельзя же сказать, что в концовках матчей у
«Спартака» залетела хоть одна «дурочка»? Нет.
Команда снова стала настоящей бандой, но дальше надо стать
регулярным войском или дисциплина падает. У них с толком подобранный состав и
он достаточно глубокий», - приводит слова Розанова «Спорт FM».
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