Фелипе Масса: Нам было сложно совладать с шинами «Медиум» и «Хард»
Пилот «Уильмс» Фелиппе Масса прокомментировал результаты
пятничных практик Гран-при Испании.
«Сегодняшние сессии прошли хорошо. Однако нам было сложно
совладать с шинами «Медиум» и «Хард», которые постоянно перегревались. Но не
все так плохо, ведь не мы одни страдали из-за этой проблемы. В целом, это был
довольно позитивный день», - приводит слова Массы Autosport.com.ru.
Напомним, 36-летний бразилец в первой тренировке показал
14-й результат, а во второй стал девятым.
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