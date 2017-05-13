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Фелипе Масса: Нам было сложно совладать с шинами «Медиум» и «Хард»

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Уильмс» Фелиппе Масса прокомментировал результаты пятничных практик Гран-при Испании.

«Сегодняшние сессии прошли хорошо. Однако нам было сложно совладать с шинами «Медиум» и «Хард», которые постоянно перегревались. Но не все так плохо, ведь не мы одни страдали из-за этой проблемы. В целом, это был довольно позитивный день», - приводит слова Массы Autosport.com.ru.

Напомним, 36-летний бразилец в первой тренировке показал 14-й результат, а во второй стал девятым.

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