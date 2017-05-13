Себастьян Феттель: Я недоволен тем, как прошел день

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги пятничных свободных заездов Гран-при Испании.

«Я недоволен. У меня небольшие проблемы с поиском ритма, с условиями трассы и, возможно, они больше связаны со мной, чем с машиной.

Мне не удается собрать все воедино. Я не слишком доволен, но в то же время чувствую, что машина быстра, и это хороший признак. Я не обеспокоен, просто недоволен тем, как прошел день», - приводит слова Феттеля Motorsport.com.

Напомним, немецкий гонщик по итогам обоих заездов стал четвертым.