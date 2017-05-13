Себастьян Феттель: Я недоволен тем, как прошел день
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги пятничных
свободных заездов Гран-при Испании.
«Я недоволен. У меня небольшие проблемы с поиском ритма, с
условиями трассы и, возможно, они больше связаны со мной, чем с машиной.
Мне не удается собрать все воедино. Я не слишком доволен, но
в то же время чувствую, что машина быстра, и это хороший признак. Я не
обеспокоен, просто недоволен тем, как прошел день», - приводит слова Феттеля Motorsport.com.
Напомним, немецкий гонщик по итогам обоих заездов стал
четвертым.
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