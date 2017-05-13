Карло Анчелотти: На матч с «Лейпцигом» будет выставлен лучший состав
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился
ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура чемпионата Германии против команды «РБ
Лейпциг».
«Это будет настоящий футбольный праздник, поэтому будет
выставлен лучший состав.
«Лейпциг» проводит особенный сезон, они совершенно
заслуженно занимают то место, которое занимают», - сказал Анчелотти.
Напомним, матч «РБ Лейпциг» - «Бавария» состоится сегодня, 13 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
13 мая 16:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция
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