Ральф Хазенхюттль: Мы должны заставить побегать футболистов «Баварии»

Главный тренер «Лейпцига» Ральф Хазенхюттль поделился ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура чемпионата Германии против «Баварии».

«Нет ничего лучше, чем в последнем домашнем матче сезона сыграть против чемпиона.

Я ожидаю, что будет игра на высоких скоростях. Против «Баварии» нам понадобится хорошее владение мячом. Мы должны заставить их побегать», - сказал Хазенхюттль.

Напомним, матч «РБ Лейпциг» - «Бавария» состоится сегодня, 13 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.