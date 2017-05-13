Ральф Хазенхюттль: Мы должны заставить побегать футболистов «Баварии»
Главный тренер «Лейпцига» Ральф Хазенхюттль поделился
ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура чемпионата Германии против «Баварии».
«Нет ничего лучше, чем в последнем домашнем матче сезона
сыграть против чемпиона.
Я ожидаю, что будет игра на высоких скоростях. Против «Баварии» нам понадобится хорошее владение мячом. Мы должны заставить их побегать», - сказал Хазенхюттль.
Напомним, матч «РБ Лейпциг» - «Бавария» состоится сегодня, 13 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
13 мая 16:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция
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