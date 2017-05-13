Примера. 37-й тур. «Эспаньол» – «Валенсия», «Осасуна» – «Гранада» и другие матчи
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 37-го тура чемпионата Испании по футболу.
Чемпионат Испании
37-й тур
Матч
Место и дата
13 мая 17:00, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 мая 19:30, Эль Садар, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 мая 17:00, Мендисорроса, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 мая 21:00, Сан Мамес, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 мая 21:00, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 мая 21:00, Мадригал, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 мая 21:00, де Гран Канария, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 мая 21:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 мая 21:00, Аноэта, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 мая 21:00, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция
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