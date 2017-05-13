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Примера. 37-й тур. «Эспаньол» – «Валенсия», «Осасуна» – «Гранада» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 37-го тура чемпионата Испании по футболу.

Чемпионат Испании
37-й тур 

Матч

Эспаньол - Валенсия

Место и дата

13 мая 17:00, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

Матч

Осасуна - Гранада

Место и дата

13 мая 19:30, Эль Садар, Онлайн-трансляция

Матч

Алавес - Сельта

Место и дата

14 мая 17:00, Мендисорроса, Онлайн-трансляция

Матч

Атлетик - Леганес

Место и дата

14 мая 21:00, Сан Мамес, Онлайн-трансляция

Матч

Бетис - Атлетико

Место и дата

14 мая 21:00, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция

Матч

Вильярреал - Депортиво

Место и дата

14 мая 21:00, Мадригал, Онлайн-трансляция

Матч

Лас-Пальмас - Барселона

Место и дата

14 мая 21:00, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

Матч

Реал - Севилья

Место и дата

14 мая 21:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

Матч

Реал Сосьедад - Малага

Место и дата

14 мая 21:00, Аноэта, Онлайн-трансляция

Матч

Эйбар - Спортинг

Место и дата

14 мая 21:00, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

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