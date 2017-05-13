«Вашингтон» вырвал победу в матче с «Бостоном» и сравнял счет в серии
В шестом матче второго раунда плей-офф НБА «Вашингтон» на
домашней площадке обыграл «Бостон» со счетом 92:91 (22:17, 19:25, 25:27,
26:22).
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс»
Брэдли Бил, в его активе 33 очка, два подбора и пять передач.
В серии до четырех побед «Вашингтон» сравнял счет – 3-3. Седьмой
матч противостояния состоится 16 мая в Бостоне.
НБА. Плей-офф
Восточная конференция
Второй раунд
Шестой матч
Матч
Место и дата
13 мая 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
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