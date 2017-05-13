«Вашингтон» вырвал победу в матче с «Бостоном» и сравнял счет в серии

В шестом матче второго раунда плей-офф НБА «Вашингтон» на домашней площадке обыграл «Бостон» со счетом 92:91 (22:17, 19:25, 25:27, 26:22).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, в его активе 33 очка, два подбора и пять передач.

В серии до четырех побед «Вашингтон» сравнял счет – 3-3. Седьмой матч противостояния состоится 16 мая в Бостоне.

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