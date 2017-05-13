Видео дня: Бросок Джона Уолла спас «Вашингтон» от вылета из плей-офф НБА

Защитник «Вашингтона» Джон Уолл своим трехочковым броском за несколько секунд до конца встречи с «Бостоном» (92:91) спас команду от вылета из плей-офф НБА.

За три секунды до конца матча, при счете 91:89 в пользу «Селтикс», защитник «Уизардс» Уолл решился на трехочковый бросок, реализовал его и принес своей команде важную победу.

Счет в серии до четырех побед перед матчем составлял 3-2 в пользу «Бостона», таким образом Уолл спас команду от вылета, сравняв счет серии. Седьмой матч противостояния состоится 16 мая в Бостоне.