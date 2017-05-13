Видео дня: Бросок Джона Уолла спас «Вашингтон» от вылета из плей-офф НБА
Защитник «Вашингтона» Джон Уолл своим трехочковым броском за
несколько секунд до конца встречи с «Бостоном» (92:91) спас команду от вылета из
плей-офф НБА.
За три секунды до конца матча, при счете 91:89 в пользу «Селтикс», защитник «Уизардс» Уолл решился на трехочковый бросок, реализовал его и принес своей команде важную победу.
JOHN 👏WALL👏IS👏MONEY👏 pic.twitter.com/rQIW1VJNHA— NBA (@NBA) 13 мая 2017 г.
Счет в серии до четырех побед перед матчем составлял 3-2 в пользу «Бостона», таким образом Уолл спас команду от вылета, сравняв счет серии. Седьмой матч противостояния состоится 16 мая в Бостоне.
Матч
Место и дата
13 мая 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
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