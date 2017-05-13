«Урал» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 12:00 (мск)
В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Урал»
сыграет с «Краснодаром».
Встреча пройдет на поле «СКБ-Банк Арены» в Екатеринбурге и
начнется в 12:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Краснодар» с 45-ю очками занимает четвертое место в
турнирной таблице, а «Урал» расположился на 12-й строчке, имея в активе 29 баллов.
Напомним, в последний раз команды встречались в феврале
текущего года в четвертьфинале Кубка России, тогда подопечные Александра
Тарханова совершили камбэк, отыгравшись с 0:3 и одержали победу в серии
пенальти.
В ноябре минувшего года в матче первого круга чемпионата России команда из Краснодара разгромила «Урал» со счетом 3:0.
Матч
Место и дата
13 мая 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция