«Урал» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 12:00 (мск)

В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграет с «Краснодаром».

Встреча пройдет на поле «СКБ-Банк Арены» в Екатеринбурге и начнется в 12:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Краснодар» с 45-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Урал» расположился на 12-й строчке, имея в активе 29 баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались в феврале текущего года в четвертьфинале Кубка России, тогда подопечные Александра Тарханова совершили камбэк, отыгравшись с 0:3 и одержали победу в серии пенальти.

В ноябре минувшего года в матче первого круга чемпионата России команда из Краснодара разгромила «Урал» со счетом 3:0.