«Амкар» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск)
В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Амкар»
сыграет со «Спартаком».
Встреча пройдет на поле стадиона «Звезда» в Перми и начнется
в 14:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Спартак» с 63 очками в прошлом туре досрочно стал чемпионом
страны, а «Амкар» расположился на 10-й строчке, имея в активе 34 балла.
Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга чемпионата России, тогда победу с минимальным счетом одержал столичный клуб.
Матч
Место и дата
13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция
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