«Амкар» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск)

В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Амкар» сыграет со «Спартаком».

Встреча пройдет на поле стадиона «Звезда» в Перми и начнется в 14:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Спартак» с 63 очками в прошлом туре досрочно стал чемпионом страны, а «Амкар» расположился на 10-й строчке, имея в активе 34 балла.

Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга чемпионата России, тогда победу с минимальным счетом одержал столичный клуб.