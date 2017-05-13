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«Крылья Советов» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 16:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Металлург» в Самаре и начнется в 16:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Зенит» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Крылья» расположились на 14-й строчке, имея в активе 25 баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга чемпионата России, тогда победу со счетом 3:1 одержала команда из Санкт-Петербурга.

Матч

Крылья Советов - Зенит

Место и дата

13 мая 16:00, Металлург, Текстовая трансляция

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