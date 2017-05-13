«Локомотив» – «Оренбург». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив»
сыграет с «Оренбургом».
Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:30 по московскому
времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Локомотив» с 36-ю очками занимает восьмое место в турнирной
таблице, а «Оренбург» расположился на 13-й строчке, имея в активе 26 баллов.
Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга чемпионата России, тогда встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Матч
Место и дата
13 мая 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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