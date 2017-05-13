Россия – Словакия. Начало текстовой трансляции в 17:15 (мск)

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Словакии.

Встреча пройдет на льду «Ланксесс Арены» в Кельне и начнется в 17:15 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Сборная России с 11-ю очками возглавляет группу А, а словаки в ней же расположились на седьмой строчке, имея в активе 4 очка.

Напомним, в последний раз команды дважды встречались в апреле минувшего года в рамках товарищеского матча, тогда сборная России одержала две победы со счетом 2:1 Б и 6:0.