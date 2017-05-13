Россия – Словакия. Начало текстовой трансляции в 17:15 (мск)
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная
России сыграет с командой Словакии.
Встреча пройдет на льду «Ланксесс Арены» в Кельне и начнется
в 17:15 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Сборная России с 11-ю очками возглавляет группу А, а словаки
в ней же расположились на седьмой строчке, имея в активе 4 очка.
Напомним, в последний раз команды дважды встречались в апреле минувшего года в рамках товарищеского матча, тогда сборная России одержала две победы со счетом 2:1 Б и 6:0.
Матч
Место и дата
13 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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