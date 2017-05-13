«Челси» - чемпион Англии, первое очко белорусов на ЧМХ и «Локомотив-Кубань» в полуфинале Лиги ВТБ. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

В Кельне и Париже продолжается чемпионат мира по хоккею, в рамках группового этапа сборная Чехии обыграла команду Словении, Швеция разгромила Италию, забросив 8 шайб. Немцы в овертайме уступили датчанам, а сборная Белоруссии заработала первое очко на турнире, уступив по буллитам Франции.

Тренерский штаб сборной России принял решение заявить в состав на ЧМ нападающего Валерия Ничушкина.

Лондонский «Челси» обыграл «Вест Бромвич» и досрочно стал чемпионом Англии.

Главный тренер синих Антонио Конте заявил, что удача здесь не причем, все дело в хорошей работе.

Московский ЦСКА на своем поле благодаря дублю Федора Чалова разгромил тульский «Арсенал».

«Анахайм» уступил «Нэшвиллу» в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ.

В плей-офф НБА «Вашингтон» на последних секундах вырвал победу в матче с «Бостоном».

Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла француженке Кристине Младенович в полуфинале турнира в Мадриде.

Миочич перевесил дос Сантоса на полкилограмма перед очным поединком на UFC 211.

Видео дня: Трехочковый бросок Уолла спас «Вашингтон» от вылета из плей-офф НБА

Цитата дня: «Мы - лучшая команда в АПЛ», - игроки и тренеры «Челси» о чемпионстве в Англии.

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