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«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» на старте финала Конференции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли «Анахайм» на домашнем льду в овертайме уступил «Нэшвиллу» со счетом 2:3.

У хозяев льда голами отметились Якоб Сильверберг и Хампус Линдхольм, а у гостей шайбы забросили Филип Форсберг, Остин Уотсон и Джеймс Нил, забивший в овертайме.

В серии до четырех побед «Предаторз» повели в счете – 1-0. Второй матч противостояния состоится 15 мая также в Анахайме.

НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
Финал
Первый матч

Матч

Анахайм - Нэшвилл - 2:3 О.Т. (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы:

Сильверберг 5:15 (1:0). Форсберг (Джохансен, Ирвин), 12:34 (1:1). Уотсон (Экхольм, Джохансен), 22:42 (1:2). Линдхольм (Томпсон), 47:21 (2:2). Нил (Экхольм, Саббэн), 69:24 (2:3).

Место и дата

13 мая 04:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

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