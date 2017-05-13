«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» на старте финала Конференции
В первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли «Анахайм»
на домашнем льду в овертайме уступил «Нэшвиллу» со счетом 2:3.
У хозяев льда голами отметились Якоб Сильверберг и Хампус
Линдхольм, а у гостей шайбы забросили Филип Форсберг, Остин Уотсон и Джеймс
Нил, забивший в овертайме.
В серии до четырех побед «Предаторз» повели в счете – 1-0.
Второй матч противостояния состоится 15 мая также в Анахайме.
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