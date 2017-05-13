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Каспарс Даугавиньш: Любой игрок с детских лет мечтает поиграть в НХЛ

Источник:  «Известия»Комментарии

Форвард сборной Латвии Каспарс Даугавиньш прокомментировал отъезд ряда звезд КХЛ за океан по окончании текущего сезона.

- Надо спрашивать у ребят, почему они так решили. У меня был шанс играть в НХЛ  я его не пропустил и поехал. Думаю, любой игрок с детских лет мечтает поиграть в этой лиге. Тот же Шипачев уже два раза выигрывал Кубок Гагарина. Видимо, теперь ему нужен новый вызов, - рассказал Даугавиньш.

Сегодня на чемпионате мира-2017 сборная Латвии сыграет с командой США, а россияне сразятся со словаками.

Матч

Латвия - США

Место и дата

13 мая 13:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция


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