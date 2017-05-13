Тилеманс близок к переходу в «Монако»
19-летний полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс продолжит карьеру в «Монако», сообщает Le Soir.
Сообщается, что монгаски договорились о трансфере дебютанта сборной Бельгии за 25 миллионов евро и подпишут с ним 5-летний контракт.
Медобследование Тилеманса в «Монако» назначено на 22 мая.
Ранее Юри интересовались миланский «Интер», «Манчестер Сити» и ряд других европейских грандов.
Напомним, «Монако» дошел до полуфинала Лиги чемпионов-2016/17.
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