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Тилеманс близок к переходу в «Монако»

Источник:  Le SoirКомментарии

19-летний полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс продолжит карьеру в «Монако», сообщает Le Soir.

Сообщается, что монгаски договорились о трансфере дебютанта сборной Бельгии за 25 миллионов евро и подпишут с ним 5-летний контракт.

Медобследование Тилеманса в «Монако» назначено на 22 мая.

Ранее Юри интересовались миланский «Интер», «Манчестер Сити» и ряд других европейских грандов. 

Напомним, «Монако» дошел до полуфинала Лиги чемпионов-2016/17.

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