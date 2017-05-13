Александр Бубнов: В матче «Крылья Советов» - «Зенит» поставлю на хозяев

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» - «Зенит» в 28-м туре чемпионата России.

- С одной стороны, «Крылья» – аутсайдеры, с другой, – неплохо выступают в последних турах, чего совсем не скажешь о «Зените». Питерцы еще не лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов, но самарцам по причине тяжелого турнирного положения нужно выигрывать все домашние матчи, кто бы ни был соперником. Рискну и поставлю на хозяев, - заявил Бубнов.

Матч «Крылья Советов» - «Зенит» начнется сегодня в 16:00 по московскому времени.