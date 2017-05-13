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Александр Овечкин: Летом мне нужно больше работать, чтобы завоевать Кубок Стэнли. Хочу становиться лучше

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин надеется на то, что ему все же удастся завоевать Кубок Стэнли в составе своей команды.

- Перестановки были сделаны, чтобы добиться результата. Нам надо было отыгрываться, перезагрузиться, сравнять счет в серии, чтобы у себя дома провести матч № 7. Это у нас получилось. Все четыре тройки играли хорошо, но в седьмой игре мы проиграли. Я не хочу оставаться на одном уровне. Я хочу становиться лучше.

Этим летом мне надо больше работать, чтобы добиться успеха и завоевать Кубок Стэнли. Мы проводим 82 игры, работаем летом, потому что хотим играть в плей-офф. Никто не хочет сыграть 82 матча, чтобы принять участие в четырех или семи поединках в плей-офф и отправиться в отпуск. Все хотят играть, - рассказал Овечкин.

Напомним, в серии второго раунда плей-офф «Кэпиталс» уступили «Питтсбургу» со счетом 3-4. 

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