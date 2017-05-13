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Станислав Черчесов: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус», желаю победы Буффону

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов-2016/17.

- Оба полуфинала мне понравились, в финал вышли те команды, которые были потенциально сильнее, теперь все покажет финал. Буду болеть за «Ювентус». Объясню почему: в том году, когда я выбрал Буффона на приз лучшему игроку года, некоторые удивились. А вот теперь он в финале Лиги чемпионов, и я желаю ему победы.

Чтобы Буффон получил «Золотой мяч» - это соответствовало бы моим пожеланиям, - рассказал Черчесов.

Финал Лиги чемпионов «Реал» - «Ювентус» состоится 3 июня в Кардиффе.

Многолетний голкипер туринцев и сборной Италии Джанлуиджи Буффон еще ни разу не побеждал в самом престижном европейском кубковом турнире.


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