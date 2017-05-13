Станислав Черчесов: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус», желаю победы Буффону

Кристиан Паскуато: Мне нужно было остаться в «Ювентусе», когда пришел Конте. Но я совершил ошибку

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от пребывания в туринском «Ювентусе».