Станислав Черчесов: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус», желаю победы Буффону
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов-2016/17.
- Оба
полуфинала мне понравились, в финал вышли те команды, которые были
потенциально сильнее, теперь все покажет финал. Буду болеть за
«Ювентус». Объясню почему: в том году, когда я выбрал Буффона на приз
лучшему игроку года, некоторые удивились. А вот теперь он в финале Лиги
чемпионов, и я желаю ему победы.
Чтобы Буффон получил «Золотой мяч» - это соответствовало бы моим пожеланиям, - рассказал Черчесов.
Финал Лиги чемпионов «Реал» - «Ювентус» состоится 3 июня в Кардиффе.
Многолетний голкипер туринцев и сборной Италии Джанлуиджи Буффон еще ни разу не побеждал в самом престижном европейском кубковом турнире.
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