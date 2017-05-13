Александр Бубнов: Новоиспеченному чемпиону России негоже проигрывать в Перми
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Амкар» - «Спартак» в 28-м туре чемпионата России.
- Новоиспеченному чемпиону негоже проигрывать. К тому же по большинству компонентов, не считая домашнего фактора, красно-белые превосходят оппонента. Думаю, матч завершится со счетом 1:2, - заявил Бубнов.
Матч «Амкар» - «Спартак» начнется сегодня в 14:30 по московскому времени.
Напомним, красно-белые досрочно обеспечили себе золотые медали национального первенства.
Матч
Место и дата
13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция
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