Александр Бубнов: Новоиспеченному чемпиону России негоже проигрывать в Перми

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Амкар» - «Спартак» в 28-м туре чемпионата России.

- Новоиспеченному чемпиону негоже проигрывать. К тому же по большинству компонентов, не считая домашнего фактора, красно-белые превосходят оппонента. Думаю, матч завершится со счетом 1:2, - заявил Бубнов.

Матч «Амкар» - «Спартак» начнется сегодня в 14:30 по московскому времени.

Напомним, красно-белые досрочно обеспечили себе золотые медали национального первенства.