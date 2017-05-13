«Бавария» готова выложить 120 миллионов евро за Верратти и Алексиса Санчеса
Руководство мюнхенской «Баварии» планирует приобрести будущим летом опорного полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти и форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.
По информации Bild, расходы клуба на двух игроков могут составить 120 миллионов евро.
Ранее французское издание Le Parisien сообщило о том, что 28-летний Санчес склоняется к варианту с переходом в «Баварию». Контракт игрока с «канонирами» истекает летом 2018 года.
А 24-летний Верратти ранее уже играл под руководством Карло Анчелотти в «ПСЖ».
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