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Александр Бубнов: «Локомотиву» нужно поздравить Семина и достойно проявить себя в прощальном матче Лоськова

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» - «Оренбург» в 28-м туре чемпионата России.

- «Локомотиву» нужно поздравить Юрия Семина с юбилеем, да еще и достойно проявить себя в прощальном матче Дмитрия Лоськова. Мотивация у железнодорожников имеется, но и у борющегося за выживание «Оренбурга» ее хоть отбавляй. Матч будет непростым для обеих команд, и все же поставлю на хозяев, - заявил Бубнов.

Напомним, 11 мая главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину исполнилось 70 лет.

Матч «Локомотив» - «Оренбург» начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.

Матч

Локомотив - Оренбург

Место и дата

13 мая 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция


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