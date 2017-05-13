Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Краснодар
Футбол  Амкар- : -Спартак
Теннис  Надаль- : -Джокович
Хоккей  Латвия- : -США
Футбол  Крылья Советов- : -Зенит
Хоккей  Россия- : -Словакия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Черчесов: Готовность приехать в сборную у Дзюбы есть, а на месте уже поймем

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывает на то, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба сыграет в ближайших матчах национальной команды. 

- Буквально в среду общался с врачом Эдуардом Безугловым, и, насколько я понимаю, его (Дзюбы) состояние нормальное. В последней игре с «Тереком» он был заменен, потому что получил небольшое повреждение, но в чемпионате остаются еще три матча, и мы внимательно за ним смотрим. В конце концов, сбор нужен будет и для того, чтобы понять его состояние. Готовность приехать у него есть, а на месте уже поймем

Что касается слов Луческу, то мы в клубные дела не вмешиваемся. Сам футболист должен понимать свою готовность. Само собой, турнир нам предстоит серьезный, и отдача должна быть соответствующей, никаких поблажек соперники нам не сделают, - заявил Черчесов.

26 мая сборная России начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций, который начнется 17 июня. Команда Станислава Черчесова проведет контрольные матчи со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).

Ранее главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил о том, что Артеме Дзюбе после окончания чемпионата России стоит взять паузу.

Дзюба не любит сборную? Почему травмы мешают ему играть за страну, но не за клуб





Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Станислав Черчесов: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус», желаю победы БуффонуГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов-2016/17.Александр Бубнов: В матче «Крылья Советов» - «Зенит» поставлю на хозяевФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» - «Зенит» в 28-м туре чемпионата России.Андрей Семенов: «Зенит» нас ничем не удивилЗащитник «Терека» Андрей Семенов поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в матче 27-го тура РФПЛ (1:0).Заработать на Халке. Скандальные подробности продажи бразильца в КитайЗаработать на Халке. Скандальные подробности продажи бразильца в КитайКак стало известно мировой прессе, двое граждан Швеции заработали более 370 тысяч евро на переходе форварда Халка в «Шанхай СИПГ»Андрей Каряка: «Зенит» образца первого круга произвел самое большое впечатление в сезонеТренер «Амкара» Андрей Каряка - о том, за счет чего «Спартак» лидирует в РФПЛ.Алан Чочиев: Если бы у «Зенита» было больше фарта – они могли бы стать чемпионамиПолузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в 28-м туре РФПЛ.Федор Чалов: Есть предчувствие, что «Зенит» еще может оступитьсяНападающий ЦСКА Федор Чалов оценил шансы команды в борьбе за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче молодежных командМатч 28-го тура молодежного первенства России между «Крыльями Советов» и «Зенитом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Зенита».«Главное открытие сезона – Медведев». Ловчев – об игроках, которые всех удивили«Главное открытие сезона – Медведев». Ловчев – об игроках, которые всех удивилиОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев выбрал топ-5 открытий нынешнего сезона РФПЛ.«Спартак» похож на «Ювентус». Форвард «Крыльев», который играл у Карреры и Конте«Спартак» похож на «Ювентус». Форвард «Крыльев», который играл у Карреры и КонтеНападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато – о голе за «Ювентус», «Спартаке» Карреры, обычном Балотелли и особенном Конте.Нас ждет крутая развязка! Кто представит Россию в еврокубках? [полный расклад]Нас ждет крутая развязка! Кто представит Россию в еврокубках? [полный расклад]За Лигу чемпионов борются 3 команды, за Лигу Европу – тоже 3. «Советский спорт» объясняет, кому и что нужно сделать, чтобы сыграть в ЕвропеКристиан Паскуато: Поиграть в «Зените» или «Спартаке» – моя мечтаНападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о продолжении карьеры в России.Алексей Гай: По сравнению с человеческой жизнью все кубки меркнутАлексей Гай: По сравнению с человеческой жизнью все кубки меркнутУ экс-хавбека «Шахтера» и сборной Украины Алексея Гая было много побед, приключений, трофеев, включая Кубок УЕФА.Майские интрижки. Михаил Борзыкин о последних интригах РФПЛМайские интрижки. Михаил Борзыкин о последних интригах РФПЛГлавная интрига РФПЛ разрешилась, «Спартак» – чемпион! Остались интрижки помельче. «ССФ» рассказывает о них и кое-где дает прогноз.Сергей Веденеев: Даже Анчелотти не исправит ситуацию в «Зените»Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался о проблемах питерской команды в нынешнем сезоне, отметив, что смена тренера не пойдет на пользу сине-бело-голубым.«Спартак» – в «Вечернем Урганте» и очередное странное заявление Орлова (видео)«Спартак» – в «Вечернем Урганте» и очередное странное заявление Орлова (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Вячеслав Колосков: Поле на стадионе «Санкт-Петербург» бессмысленно беречь, его надо менятьПочетный президент РФС Вячеслав Колосков полагает, что низкокачественный газон на стадионе «Санкт-Петербург» должен быть заменен.«Рубин» подшутил над «Зенитом» из-за переноса матча на «Петровский» (фото)Казанский «Рубин» в твиттере отреагировал на перенос встречи 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадион «Петровский».Официально: матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет на «Петровском»Встреча 29-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет на стадионе «Петровский».Алексей Игонин: «Зенит» ждет очередная революция, требующая глобальных финансовых затратБывший футболист «Зенита» Алексей Игонин подвел итоги сезона для сине-бело-голубых.
Футбол
«Бавария» готова выложить 120 миллионов евро за Верратти и Алексиса Санчеса
Футбол
Александр Бубнов: Новоиспеченному чемпиону России негоже проигрывать в Перми
Футбол
Станислав Черчесов: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус», желаю победы Буффону
Хоккей
Александр Овечкин: Летом мне нужно больше работать, чтобы завоевать Кубок Стэнли. Хочу становиться лучше
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости