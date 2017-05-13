Станислав Черчесов: Готовность приехать в сборную у Дзюбы есть, а на месте уже поймем
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывает на то, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба сыграет в ближайших матчах национальной команды.
- Буквально
в среду общался с врачом Эдуардом Безугловым, и,
насколько я понимаю, его (Дзюбы) состояние нормальное. В последней игре с «Тереком» он был заменен, потому
что получил небольшое повреждение, но в чемпионате остаются еще три
матча, и мы внимательно за ним смотрим. В конце концов, сбор нужен будет
и для того, чтобы понять его состояние. Готовность приехать у него
есть, а на месте уже поймем
Что касается слов Луческу, то мы в клубные дела не вмешиваемся. Сам футболист должен понимать свою готовность. Само собой, турнир нам предстоит серьезный, и отдача должна быть соответствующей, никаких поблажек соперники нам не сделают, - заявил Черчесов.
26 мая сборная России начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций, который начнется 17 июня. Команда Станислава Черчесова проведет контрольные матчи со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).
Ранее главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил о том, что Артеме Дзюбе после окончания чемпионата России стоит взять паузу.