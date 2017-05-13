День в истории. Киевскому «Динамо» исполнилось 90 лет
Сегодня исполняется 90 лет киевскому «Динамо» - самому
титулованному клубу СССР и Украины.
Клуб был основан 13 мая 1927 года. Команда 13 раз
становилась чемпионом СССР, что является рекордным показателем. Девять раз «Динамо»
выигрывало Кубок СССР, дважды – Кубок обладателей кубков и один раз –
Суперкубок УЕФА.
Также «Динамо» является 15-кратным чемпионом Украины и
11-кратным обладателем Кубка Украины, шестикратным победителем Суперкубка Украины.
В Кубке/Лиге чемпионов команда трижды доходила до полуфинала.
Отметим, что в день юбилея «Динамо» проведет матч чемпионата
Украины против донецкого «Олимпика».
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