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День в истории. Киевскому «Динамо» исполнилось 90 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня исполняется 90 лет киевскому «Динамо» - самому титулованному клубу СССР и Украины.

Клуб был основан 13 мая 1927 года. Команда 13 раз становилась чемпионом СССР, что является рекордным показателем. Девять раз «Динамо» выигрывало Кубок СССР, дважды – Кубок обладателей кубков и один раз – Суперкубок УЕФА.

Также «Динамо» является 15-кратным чемпионом Украины и 11-кратным обладателем Кубка Украины, шестикратным победителем Суперкубка Украины. В Кубке/Лиге чемпионов команда трижды доходила до полуфинала.

Отметим, что в день юбилея «Динамо» проведет матч чемпионата Украины против донецкого «Олимпика».

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