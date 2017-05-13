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Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес перейдет в «Милан»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BildКомментарии

Защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес перейдет из «Вольфсбурга» в «Милан», сообщает Bild. 

Контракт 24-летнего футболиста с немецким клубом рассчитан до 2019 года. По данным источника, «Милан» заплатит за переход Родригеса 18 миллионов евро.

Рикардо защищает цвета «Вольфсбурга» с января 2012 года. На его переходе из «Цюриха» настоял бывший главный тренер команды Феликс Магат.


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