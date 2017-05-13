«Краснодар» обыграл «Урал» в матче молодежных команд

Матч 28-го тура молодежного первенства России между «Уралом» и «Краснодаром» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Краснодара».

В составе победителей отличились Иван Игнатьев и Даниил Уткин, которые сделали по дублю, а также Александр Бутенко.

«Краснодар» набрал 45 очков и занимает шестое место. У «Урала» 28 очков и 13-е место.

Молодежное первенство

28-й тур