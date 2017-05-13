«Краснодар» обыграл «Урал» в матче молодежных команд
Матч 28-го тура молодежного первенства России между «Уралом»
и «Краснодаром» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Краснодара».
В составе победителей отличились Иван Игнатьев и Даниил
Уткин, которые сделали по дублю, а также Александр Бутенко.
«Краснодар» набрал 45 очков и занимает шестое место. У «Урала»
28 очков и 13-е место.
Молодежное первенство
28-й тур
Матч
Урал (мол) - Краснодар (мол) - 0:5 (0:3)
Голы
Игнатьев 7 (0:1 - пен.). Игнатьев 29 (0:2). Бутенко 39 (0:3). Уткин 60 (0:4). Уткин 72 (0:5).
Состав
Урал (мол): Тимофеев, Бердников (Шептий, 67), Голубцов (Кириллов, 65), Фахрутдинов, Подоксёнов, Серченков (Татаринов, 61), Бунаков, Блинов (Власенко, 31), Корелин, Юсупов, Бугуи (Муромский, 46)
Краснодар (мол): Сафонов (Ещенко, 77), Ивашин, Бочко, Мартынов, Голубев (Иванов, 71), Татаев (Зиганшин, 85), Черников (Текучёв, 68), Уткин (Котов, 77), Игнатьев, Бутенко (Халназаров, 62), Сулейманов
Предупреждения:
Бунаков, 7; Голубцов, 10; Корелин, 33; Фахрутдинов, 64; Юсупов, 87 - Сулейманов, 35; Голубев, 59; Татаев, 66; Зиганшин, 83
Место и дата
13 мая 08:00, манеж «Урал», Онлайн-трансляция