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«Краснодар» обыграл «Урал» в матче молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 28-го тура молодежного первенства России между «Уралом» и «Краснодаром» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Краснодара».

В составе победителей отличились Иван Игнатьев и Даниил Уткин, которые сделали по дублю, а также Александр Бутенко.

«Краснодар» набрал 45 очков и занимает шестое место. У «Урала» 28 очков и 13-е место.

Молодежное первенство

28-й тур

Матч

Урал (мол) - Краснодар (мол) - 0:5 (0:3)

Голы

Игнатьев 7 (0:1 - пен.). Игнатьев 29 (0:2). Бутенко 39 (0:3). Уткин 60 (0:4). Уткин 72 (0:5).

Состав

Урал (мол): Тимофеев, Бердников (Шептий, 67), Голубцов (Кириллов, 65), Фахрутдинов, Подоксёнов, Серченков (Татаринов, 61), Бунаков, Блинов (Власенко, 31), Корелин, Юсупов, Бугуи (Муромский, 46)

Краснодар (мол): Сафонов (Ещенко, 77), Ивашин, Бочко, Мартынов, Голубев (Иванов, 71), Татаев (Зиганшин, 85), Черников (Текучёв, 68), Уткин (Котов, 77), Игнатьев, Бутенко (Халназаров, 62), Сулейманов

Предупреждения:

Бунаков, 7; Голубцов, 10; Корелин, 33; Фахрутдинов, 64; Юсупов, 87 - Сулейманов, 35; Голубев, 59; Татаев, 66; Зиганшин, 83

Место и дата

13 мая 08:00, манеж «Урал», Онлайн-трансляция


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