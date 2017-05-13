Президент УЕФА Чеферин поздравил киевское «Динамо» с юбилеем
Президент УЕФА Александр Чеферин поздравил ФК «Динамо»
(Киев). Сегодня клубу исполняется 90 лет.
Президенту ФК «Динамо» Киев
г-ну Игорю Суркису
Уважаемый
господин Президент!
Девяносто
лет захватывающего футбола – это выдающееся достижение для футбольного клуба, и
я рад выразить вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю этого
знаменательного события.
С
годами футбольный клуб «Динамо» Киев» рос и превращался в успешную команду,
которая выступает на самом высоком международном уровне. Вы – постоянные
участники европейских клубных соревнований, которые всегда демонстрируют на
поле командное единство, технические навыки и искреннюю преданность игре и
верным болельщикам.
Конечно
же, необходимо отдать должное вкладу Валерия Лобановского, а также команд,
игравших под его руководством в 1970-х, 1980-х и 1990-х годах. Его новаторство
и лидерские качества еще долго будут иметь прочное наследие, ощущаемое не
только в Украине, но и по всей Европе и за ее пределами.
С
юбилеем всех вас - тренеров, руководство клуба, игроков и официальных лиц!
Желаю вам еще девяносто лет увлекательного футбола. Вы это поистине заслужили,
- говорится в поздравлении президента УЕФА.