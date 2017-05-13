Президент УЕФА Чеферин поздравил киевское «Динамо» с юбилеем

Президент УЕФА Александр Чеферин поздравил ФК «Динамо» (Киев). Сегодня клубу исполняется 90 лет.

Президенту ФК «Динамо» Киев

г-ну Игорю Суркису

Уважаемый господин Президент!

Девяносто лет захватывающего футбола – это выдающееся достижение для футбольного клуба, и я рад выразить вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю этого знаменательного события.

С годами футбольный клуб «Динамо» Киев» рос и превращался в успешную команду, которая выступает на самом высоком международном уровне. Вы – постоянные участники европейских клубных соревнований, которые всегда демонстрируют на поле командное единство, технические навыки и искреннюю преданность игре и верным болельщикам.

Конечно же, необходимо отдать должное вкладу Валерия Лобановского, а также команд, игравших под его руководством в 1970-х, 1980-х и 1990-х годах. Его новаторство и лидерские качества еще долго будут иметь прочное наследие, ощущаемое не только в Украине, но и по всей Европе и за ее пределами.

С юбилеем всех вас - тренеров, руководство клуба, игроков и официальных лиц! Желаю вам еще девяносто лет увлекательного футбола. Вы это поистине заслужили, - говорится в поздравлении президента УЕФА.