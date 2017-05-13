Букмекеры не сомневаются в победе сборной России над Словакией на чемпионате мира

Сегодня сборная России сыграет с командой Словакией матч группового раунда чемпионата мира-2017.

На победу россиян можно поставить с коэффициентом 1,12. Котировки на победу словаков - 14,05. На ничью в основное время - 10,20.

Матч Россия - Словакия начнется в 17:15 по московскому времени.

Команда Олега Знарка лидирует в турнирной таблице группы А (11 очков). Словаки пока идут седьмыми (4 очка).