Букмекеры не сомневаются в победе сборной России над Словакией на чемпионате мира
Сегодня сборная России сыграет с командой Словакией матч группового раунда чемпионата мира-2017.
На победу россиян можно поставить с коэффициентом 1,12. Котировки на победу словаков - 14,05. На ничью в основное время - 10,20.
Матч Россия - Словакия начнется в 17:15 по московскому времени.
Команда Олега Знарка лидирует в турнирной таблице группы А (11 очков). Словаки пока идут седьмыми (4 очка).
Матч
Место и дата
13 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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