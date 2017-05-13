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Букмекеры не сомневаются в победе сборной России над Словакией на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня сборная России сыграет с командой Словакией матч группового раунда чемпионата мира-2017.

На победу россиян можно поставить с коэффициентом 1,12. Котировки на победу словаков - 14,05. На ничью в основное время - 10,20.

Матч Россия - Словакия начнется в 17:15 по московскому времени. 

Команда Олега Знарка лидирует в турнирной таблице группы А (11 очков). Словаки пока идут седьмыми (4 очка).

Матч

Россия - Словакия

Место и дата

13 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция


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