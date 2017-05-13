UFC объявил о четырех больших поединках

Промоутерская компания UFC провела пресс-конференцию, на которой объявила о нескольких предстоящих поединках.

Чемпион промоушена в полутяжелом весе Даниэль Кормье 29 июля на турнире UFC 214 проведет бой против бывшего чемпиона Джона Джонса. Если кто-то из спортсменов не сможет выступить, им на замену выйдет Джими Манува.

В рамках шоу UFC 213 чемпионка в легчайшем весе Аманда Нуньес проведет бой против Валентины Шевченко. Этот турнир состоится 9 июля.

Экс-чемпион WSOF Джастин Гэйтжи дебютирует в сильнейшей лиге мира в рамках турнира The Ultimate Fighter 25 Finale против Майкла Джонсона 7 июля.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман встретится с Келвином Гастелумом 22 июля на шоу UFC on Fox 22.