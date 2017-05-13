Боб Арум пообещал болельщикам организовать бой Пакьяо - Кроуфорд

Промоутер Боб Арум намерен в будущем организовать поединок между легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо и действующим чемпионом мира в суперлегком весе по двум версиям американцем Теренсом Кроуфордом.

- Теренс проведет поединок в мае, у Мэнни будет бой в июле. Если они пройдут своих соперников, то посмотрим, что мы можем сделать. Будет ли их встреча интригующей? Готов поспорить, что да. Фанаты хотят этого боя, а значить промоутер должен действовать.

Мэнни - великий боец и великий чемпион. Я люблю его, он из того типа парней, который не боится выходить в ринг с кем бы то ни было. А Кроуфорд - восходящая звезда мирового бокса, так что все хотели бы посмотреть такой поединок - заявил Арум.

20 мая Теренс Кроуфорд проведет в Нью-Йорке поединок с Феликсом Диасом, а Мэнни Пакьяо 2 июля сразится с австралийцем Джеффом Хорном в Брисбене.

