ВИДЕО ДНЯ: Бойцы UFC устроили драку во время пресс-конференции

Промоутерская компания UFC провела пресс-конференцию, на которой подрались бойцы Майкл Киеса и Кевин Ли.

Конфликт между спортсменами возник после того, как Ли упомянул мать своего соперника.

«Киеса возглавит турнир UFC Fight Night 112 только благодаря мне. После этого шоу, он вновь вернется в никуда. Будет выступать на разогреве у разогревочных бойцов. Надеюсь, что он выйдет на поединок, так как знаю, что у его мамки есть билеты», - сказал Ли.

Эти слова выбесили Киесу и он набросился с кулаками на оппонента.

В дело пришлось вмешаться охране.

Напомним, что бой между соперниками состоится 25 июня.

Также добавим, что во время этой пресс-конференции UFC объявил о поединке между Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом.