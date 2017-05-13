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ВИДЕО ДНЯ: Бойцы UFC устроили драку во время пресс-конференции

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Промоутерская компания UFC провела пресс-конференцию, на которой подрались бойцы Майкл Киеса и Кевин Ли.

Конфликт между спортсменами возник после того, как Ли упомянул мать своего соперника.

«Киеса возглавит турнир UFC Fight Night 112 только благодаря мне. После этого шоу, он вновь вернется в никуда. Будет выступать на разогреве у разогревочных бойцов. Надеюсь, что он выйдет на поединок, так как знаю, что у его мамки есть билеты», - сказал Ли.

Эти слова выбесили Киесу и он набросился с кулаками на оппонента.

В дело пришлось вмешаться охране.

Напомним, что бой между соперниками состоится 25 июня.

Также добавим, что во время этой пресс-конференции UFC объявил о поединке между Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом.

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Сергей Ващенко
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