ВИДЕО ДНЯ: Бойцы UFC устроили драку во время пресс-конференции
Промоутерская компания UFC провела пресс-конференцию, на которой подрались бойцы Майкл Киеса и Кевин Ли.
Конфликт между спортсменами возник после того, как Ли упомянул мать своего соперника.
«Киеса возглавит турнир UFC Fight Night 112 только благодаря мне. После этого шоу, он вновь вернется в никуда. Будет выступать на разогреве у разогревочных бойцов. Надеюсь, что он выйдет на поединок, так как знаю, что у его мамки есть билеты», - сказал Ли.
Эти слова выбесили Киесу и он набросился с кулаками на оппонента.
В дело пришлось вмешаться охране.
Напомним, что бой между соперниками состоится 25 июня.
Также добавим, что во время этой пресс-конференции UFC объявил о поединке между Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом.
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