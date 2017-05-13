«Барселона» намерена сохранить Гомеша

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш останется в команде на следующий сезон. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, несмотря на то, что Гомеш не очень убедительно проводит текущий сезон, руководство клуба считает, что игрока нужно оставить команду на следующий сезон. После следующего сезона будет принято решение, стоит ли продолжать сотрудничество с португальцем.

В текущем сезоне 23-летний Андре Гомеш провел 44 матча за «Барселону» и забил три мяча при двух голевых передачах.