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Денис Давыдов: Мечтаю сыграть за «Спартак» в Лиге чемпионов

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Нападающий «Спартака-2» Денис Давыдов надеется пробиться в основную команду красно-белых.

- Нужно постоянно играть за «Спартак-2» и регулярно забивать. Хорошо, что у нас собрались амбициозные ребята: все хотят побеждать. Мы стремимся выигрывать каждый матч даже несмотря на то, что регламент не позволяет подняться в РФПЛ. Собираюсь работать, работать и работать.

После недолгого отпуска надеюсь снова поехать на сборы с основой. У «Спартака» в следующем сезоне Лига чемпионов, а мне в еврокубках сыграть пока не доводилось. Так что мечтаю о дебюте. В моем возрасте хочется как можно больше выступать на самом высоком уровне, - цитирует Давыдова официальный сайт клуба.

Напомним, «Спартак» досрочно обеспечил себе золотые медали чемпионата России.

Сегодня команда Массимо Карреры сыграет на выезде с пермским «Амкаром».

Матч

Амкар - Спартак

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция


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