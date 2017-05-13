Нуньес ударила Шевченко во время дуэли взглядов (ВИДЕО)
UFC объявил о поединке между чемпионкой в легчайшем весе Амандой Нуньес и претенденткой Валентиной Шевченко.
Бой состоится в рамках турнира UFC 213, который состоится 9 июля.
На дуэли взглядов Нуньес неожиданно нанесла удар Валентине.
После этого Шевченко в своем твиттере написала, что «за этот удар, она нанесет на десять больше».
«Живи свое последние дни, Аманда Нуньес», - написала Шевченко.
Валентина Шевченко — киргизский боец ММА, выступающая под эгидой UFC в женской легчайшей весовой категории. Занимает вторую строчку официального рейтинга UFC в женском легчайшем весе. Имеет гражданство трех стран: Перу, России и Киргизии.
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