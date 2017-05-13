Нуньес ударила Шевченко во время дуэли взглядов (ВИДЕО)

UFC объявил о поединке между чемпионкой в легчайшем весе Амандой Нуньес и претенденткой Валентиной Шевченко.

Бой состоится в рамках турнира UFC 213, который состоится 9 июля.

На дуэли взглядов Нуньес неожиданно нанесла удар Валентине.

После этого Шевченко в своем твиттере написала, что «за этот удар, она нанесет на десять больше».

«Живи свое последние дни, Аманда Нуньес», - написала Шевченко.

Валентина Шевченко — киргизский боец ММА, выступающая под эгидой UFC в женской легчайшей весовой категории. Занимает вторую строчку официального рейтинга UFC в женском легчайшем весе. Имеет гражданство трех стран: Перу, России и Киргизии.