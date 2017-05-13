Букмекеры считают «Спартак» фаворитом в матче с «Амкаром»
Сегодня «Амкар» и «Спартак» сыграет в матче 28-го тура
чемпионата России. Букмекеры считают фаворитом «Спартак».
Все варианты исхода матча были оценены близкими
коэффициентами. Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу «Спартака»
составляет 2.00, на победу «Амкара» - 4.00. Вероятность ничьей оценена
коэффициентом 3.30.
Матч начнется в 14.30 по Москве. «Советский спорт» проведет
его текстовую трансляцию.
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