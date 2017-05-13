Татьяна Акимова: Я удовлетворена своими результатами в прошедшем сезоне

Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями от сезона-2016/17.

- Сезон пролетел словно на одном дыхании, хотя для меня он стал первым, проведенным на таком высоком уровне от начала до конца. Если кратко подвести итоги – я удовлетворена своими результатами, получила огромное удовольствие от соревнований и, самое важное, приобрела бесценный опыт.

Больше всего запомнился спринт в Нове Место. Здесь я впервые победила на Кубке мира, а на гонке присутствовало огромное количество зрителей. Радость от победы, буря эмоций на трибунах, поздравления от моих родных, партнеров по команде, соперниц, болельщиков – такое не забывается!, - цитирует Акимову издание «Советская Чувашия».

Напомним, Татьяна Акимова заняла 16-е место в общем зачете Кубка мира-2016/17 (479 очков).





