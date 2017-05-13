Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал0 : 0Краснодар
Футбол  Амкар- : -Спартак
Теннис  Надаль- : -Джокович
Хоккей  Латвия- : -США
Футбол  Крылья Советов- : -Зенит
Хоккей  Россия- : -Словакия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Татьяна Акимова: Я удовлетворена своими результатами в прошедшем сезоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями от сезона-2016/17.

- Сезон пролетел словно на одном дыхании, хотя для меня он стал первым, проведенным на таком высоком уровне от начала до конца. Если кратко подвести итоги – я удовлетворена своими результатами, получила огромное удовольствие от соревнований и, самое важное, приобрела бесценный опыт.

Больше всего запомнился спринт в Нове Место. Здесь я впервые победила на Кубке мира, а на гонке присутствовало огромное количество зрителей. Радость от победы, буря эмоций на трибунах, поздравления от моих родных, партнеров по команде, соперниц, болельщиков – такое не забывается!, - цитирует Акимову издание «Советская Чувашия».

Напомним, Татьяна Акимова заняла 16-е место в общем зачете Кубка мира-2016/17 (479 очков).


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
СБР не может найти деньги на подписание контракта с КоролькевичемНазначение Владимира Королькевича на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону откладывается из-за финансовых проблем Союза биатлонистов России (СБР). Пока не удалось найти средства на зарплату специалисту.Фуркад осваивает горные лыжи, Шипулин занимается подводной рыбалкойФуркад осваивает горные лыжи, Шипулин занимается подводной рыбалкой«Советский спорт» пробежался по социальным сетям ведущих биатлонистов и посмотрел, кто как проводит свободное время в отпуске.Бьорндален опередил свою жену Домрачеву в забеге на собачьих упряжкахВосьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален победил в спринтерском забеге на собачьих упряжках на турнире Snørock, который прошел в Шушене.10 интриг, ради которых вы будете следить за биатлоном в олимпийском сезоне10 интриг, ради которых вы будете следить за биатлоном в олимпийском сезоне«Советский спорт» предлагает пройтись по главным интригам предстоящего сезона, готовиться к которому биатлонисты начнут уже совсем скоро.Татьяна Акимова получила 75 000 рублей от Правительства ЧувашииРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова получила премию Правительства Чувашии за бронзовую медаль на чемпионате мира-2017, который проходил в австрийском Хохфильцене.Дмитрий Губерниев: Я буду продолжать комментировать биатлон одинТелекомментатор Дмитрий Губерниев не считает целесообразным привлечение к трансляциям биатлона различных экспертов.Анатолий Алябьев: Медведцеву не дали нормально поработать в сборнойДвукратный чемпион мира Анатолий Алябьев высказался о работе Валерия Медведцева на посту старшего тренера женской сборной России в нынешнем сезоне.Владимир Барнашов: На пост старшего тренера женской команды претендуют Королькевич, Коновалов, Норицын и ХованцевВице-президент СБР, олимпийский чемпион Владимир Барнашов рассказал о ситуации с выборами старшего тренера женской сборной России.Максим Цветков: Я за ЦСКА, но «Спартак» уже никто не догонитМаксим Цветков: Я за ЦСКА, но «Спартак» уже никто не догонитНа днях в редакции «Советского спорта» побывал Максим Цветков – чемпион мира по биатлону.Александр Тихонов: Касперович не справился и не оправдал доверияЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов признал, что ошибся, поддержав кандидатуру Александра Касперовича при выборе главного тренера сборной России.Туши свет в окне. Что ждет российских биатлонистов на Играх-2018Туши свет в окне. Что ждет российских биатлонистов на Играх-2018Предолимпийская неделя в корейском Пхенчхане завершена. Как и чемпионат мира, она оставила смешанные чувства.Биатлонистка Скардино тренируется в Ленинградской области (фото)Белорусская биатлонистка Надежда Скардино тренируется на базе в поселке Кавголово в Ленинградской области.Светлана Слепцова: Не скажу, что на чемпионате мира-2017 выступила плохо. Очень хочу на Олимпийские игрыРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова подвела итоги прошедшего сезона.Фуркад сделал свое «грязное» дело. Биатлон обошел футбол в топ-10 телетрансляцийФуркад сделал свое «грязное» дело. Биатлон обошел футбол в топ-10 телетрансляций«Советский спорт» определил десять самых популярных спортивных трансляций первого квартала 2017 года на российском телевидении.День в истории. Доротее Вирер исполнилось 27 летСегодня отмечает день рождения итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Ей исполнилось 27 лет.Светлана Слепцова: Завершившимся сезоном, в принципе, я довольна. С хорошим настроением иду в отпускРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова считает прошедший сезон удовлетворительным для себя.Антон Шипулин: Хотим раньше начать тренировки, чтобы быстрее войти в олимпийский сезонОлимпийский чемпион и чемпион мира Антон Шипулин подвел итоги нынешнего сезона и рассказал о подготовке к олимпийскому сезону.Дмитрий Пидручный: С россиянами особо не общаемся, а Фуркад раньше даже не здоровалсяУкраинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал об отношениях со сборной России и французом Мартеном Фуркадом.Уволят ли Касперовича и останутся ли в сборной Малышко и Слепцова?Уволят ли Касперовича и останутся ли в сборной Малышко и Слепцова?В пятницу на самом современном из лыже-биатлонных комплексов страны – «Жемчужине Сибири» соберется тренерский Совет СБР.Дмитрий Губерниев: Женскую сборную России могут тренировать Лопухов, Коновалов и ЛанцовКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, кто, по его мнению, мог бы возглавить женскую сборную России по биатлону.
Футбол
«Урал» - «Краснодар». Стартовые составы
Футбол
Станислав Черчесов: «Спартак» оптимально воспользовался ранним вылетом из Лиги Европы и Кубка России
Футбол
Бердыев может вернуться в «Рубин»
Биатлон
Татьяна Акимова: Я удовлетворена своими результатами в прошедшем сезоне
все новости
Татьяна Акимова
Татьяна Акимовавсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости