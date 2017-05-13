Бердыев может вернуться в «Рубин»

Курбан Бердыев может вновь стать главным тренером «Рубина». На данный момент он является вице-президентом «Ростова».

Как сообщает «БИЗНЕС Online», спонсор «Рубина» ТАИФ продвигает идею возвращения Бердыева в клуб. Он твердо намерен покинуть «Ростов» из-за финансовых проблем. Также сообщается, что заработанные в еврокубках деньги не смогут покрыть долги клуба.

Также рассматриваются и кандидатуры других российских тренеров. Нынешнего главного тренера команды Хавьера Грасию от увольнения могут спасти только яркие победы в оставшихся матчах РФПЛ с «Ростовом» и ЦСКА.

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.