Бердыев может вернуться в «Рубин»
Курбан Бердыев может вновь стать главным тренером «Рубина».
На данный момент он является вице-президентом «Ростова».
Как сообщает «БИЗНЕС Online», спонсор «Рубина» ТАИФ продвигает идею возвращения
Бердыева в клуб. Он твердо намерен покинуть «Ростов» из-за финансовых
проблем. Также сообщается, что
заработанные в еврокубках деньги не смогут покрыть долги клуба.
Также рассматриваются и
кандидатуры других российских тренеров. Нынешнего главного тренера команды Хавьера
Грасию от увольнения могут спасти только яркие победы в оставшихся матчах РФПЛ
с «Ростовом» и ЦСКА.
«Рубин» занимает девятое место
в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически