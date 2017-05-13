Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал0 : 0Краснодар
Футбол  Амкар- : -Спартак
Теннис  Надаль- : -Джокович
Хоккей  Латвия- : -США
Футбол  Крылья Советов- : -Зенит
Хоккей  Россия- : -Словакия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Черчесов: «Спартак» оптимально воспользовался ранним вылетом из Лиги Европы и Кубка России

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу «Спартака» в чемпионате России.

- «Спартак» заслуженно победил в чемпионате, так как играл стабильно на протяжении всего сезона. Вылет из Лиги Европы стал неприятным моментом, но, учитывая еще и ранний вылет из Кубка России, команда смогла сконцентрироваться исключительно на чемпионате. С одной стороны, неучастие в еврокубках - минус, с другой - плюс, и этим моментом они оптимально воспользовались.

На сегодняшний день в сборной России есть только клубные полублоки, которые могут потихонечку превратиться в блоки; может, через какое-то время мы к этому придем, когда все утрясется. Даже если хочется сделать блок, мы не можем. Например, если в центре полузащиты Денис Глушаков и Роман Зобнин, то это не блок, а полублок. А вот если вместе будут играть условно Дмитрий Комбаров, Глушаков, Зобнин и Самедов, то это будет блок, - заявил Черчесов.

Напомним, «Спартак» досрочно обеспечил себе золотые медали чемпионата России.

Сегодня команда Массимо Карреры сыграет на выезде с пермским «Амкаром».

Матч

Амкар - Спартак

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
РФПЛ. 28-й тур. «Урал» - «Краснодар», «Амкар» – «Спартак» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».«Урал» – «Краснодар». ОнлайнВ матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграет с «Краснодаром».Игроки «Спартака» просили назначить Карреру главным тренером после ухода АленичеваФутболисты «Спартака» просили назначить Массимо Карреру главным тренером после того, как этот пост покинул Дмитрий Аленичев. Об этом сообщает «Матч ТВ».«Урал» - «Краснодар». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче 28-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Краснодаром».Бердыев может вернуться в «Рубин»Курбан Бердыев может вновь стать главным тренером «Рубина». На данный момент он является вице-президентом «Ростова».Букмекеры считают «Спартак» фаворитом в матче с «Амкаром»Сегодня «Амкар» и «Спартак» сыграет в матче 28-го тура чемпионата России. Букмекеры считают фаворитом «Спартак».Денис Давыдов: Мечтаю сыграть за «Спартак» в Лиге чемпионовНападающий «Спартака-2» Денис Давыдов надеется пробиться в основную команду красно-белых.Возвращение легенды. 5 лучших матчей Лоськова за «Локомотив»Возвращение легенды. 5 лучших матчей Лоськова за «Локомотив»Сегодня полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов возобновит и, наверное, тут же закончит карьеру футболиста. В матче с «Оренбургом» он устаДмитрий Лоськов: Работаю, тренируюсь, а там как тренер решитДмитрий Лоськов: Работаю, тренируюсь, а там как тренер решитВчера «Советский спорт» вручил подарок главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину на юбилей.Станислав Черчесов: Готовность приехать в сборную у Дзюбы есть, а на месте уже поймемГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывает на то, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба сыграет в ближайших матчах национальной команды.Александр Бубнов: «Локомотиву» нужно поздравить Семина и достойно проявить себя в прощальном матче ЛоськоваФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» - «Оренбург» в 28-м туре чемпионата России.Александр Бубнов: Новоиспеченному чемпиону России негоже проигрывать в ПермиФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Амкар» - «Спартак» в 28-м туре чемпионата России.Станислав Черчесов: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус», желаю победы БуффонуГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов-2016/17.Александр Бубнов: В матче «Крылья Советов» - «Зенит» поставлю на хозяевФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» - «Зенит» в 28-м туре чемпионата России.«Челси» - чемпион Англии, первое очко белорусов на ЧМХ и «Локомотив-Кубань» в полуфинале Лиги ВТБ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.«Локомотив» – «Оренбург». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сыграет с «Оренбургом».Федун пьет самогон, а Пермь встречает чемпионов песнями и пиротехникой! (видео)Федун пьет самогон, а Пермь встречает чемпионов песнями и пиротехникой! (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Андрей Каряка: А зачем кого-то мотивировать на «Спартак»?Андрей Каряка: А зачем кого-то мотивировать на «Спартак»?Тренер «Амкара» Андрей Каряка перед игрой 28-го тура со «Спартаком» дал интервью «Советскому спорту».«Крылья Советов» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 16:00 (мск)В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом».«Амкар» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск)В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Амкар» сыграет со «Спартаком».
Футбол
«Урал» - «Краснодар». Стартовые составы
Футбол
Станислав Черчесов: «Спартак» оптимально воспользовался ранним вылетом из Лиги Европы и Кубка России
Футбол
Бердыев может вернуться в «Рубин»
Биатлон
Татьяна Акимова: Я удовлетворена своими результатами в прошедшем сезоне
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости