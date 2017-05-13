Станислав Черчесов: «Спартак» оптимально воспользовался ранним вылетом из Лиги Европы и Кубка России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу «Спартака» в чемпионате России.

- «Спартак» заслуженно победил в чемпионате, так как играл стабильно на протяжении всего сезона. Вылет из Лиги Европы стал неприятным моментом, но, учитывая еще и ранний вылет из Кубка России, команда смогла сконцентрироваться исключительно на чемпионате. С одной стороны, неучастие в еврокубках - минус, с другой - плюс, и этим моментом они оптимально воспользовались.

На сегодняшний день в сборной России есть только клубные полублоки, которые могут потихонечку превратиться в блоки; может, через какое-то время мы к этому придем, когда все утрясется. Даже если хочется сделать блок, мы не можем. Например, если в центре полузащиты Денис Глушаков и Роман Зобнин, то это не блок, а полублок. А вот если вместе будут играть условно Дмитрий Комбаров, Глушаков, Зобнин и Самедов, то это будет блок, - заявил Черчесов.

Напомним, «Спартак» досрочно обеспечил себе золотые медали чемпионата России.

Сегодня команда Массимо Карреры сыграет на выезде с пермским «Амкаром».

Матч Амкар - Спартак Судья: Сергей Лапочкин (Россия) Место и дата 13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция



