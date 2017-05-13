«Урал» - «Краснодар». Стартовые составы
Стали известны стартовые
составы команд в матче 28-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Краснодаром».
«Урал»: Арапов, Данцев, Кулаков, Табидзе,
Балажиц, Павленко, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Манучарян, Ильин.
«Краснодар»: Синицын,
Гранквист, Налдо, Торбинский, Калешин, Перейра, Каборе, Газинский, Классон,
Вандерсон, Жигулев.
Матч начнется в 12:00 по
Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь.
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