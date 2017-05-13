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«Урал» - «Краснодар». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд в матче 28-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Краснодаром».

«Урал»: Арапов, Данцев, Кулаков, Табидзе, Балажиц, Павленко, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Манучарян, Ильин.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Налдо, Торбинский, Калешин, Перейра, Каборе, Газинский, Классон, Вандерсон, Жигулев.

Матч начнется в 12:00 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь.


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