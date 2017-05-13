Рене Фазель: Овечкин не молодеет, ему было бы сложно сыграть на чемпионате мира

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал отсутствие фамилии Александра Овечкина в дозаявке сборной России на чемпионат мира-2017.

- Я уважаю Александра Овечкина, столько сделавшего для сборной России, уважаю его решение не приезжать на чемпионат мира в этом году.

Овечкин не молодеет, но по-прежнему проводит огромное количество матчей в сезоне, и, конечно, ему было бы сложно после такого долгого сезона сыграть еще и на чемпионате мира. Мне кажется, уже не осталось такого человека, который не желал бы Овечкину, наконец, завоевать Кубок Стэнли. Я верю, что однажды это случится, но это игра, - заявил Фазель.

Напомним, «Вашингтон» Александра Овечкина уступил «Питтсбургу» в серии второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 3-4.

Капитан столичной команды отказался от участия в чемпионате мира из-за травмы.