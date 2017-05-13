Игроки «Спартака» просили назначить Карреру главным тренером после ухода Аленичева

Футболисты «Спартака» просили назначить Массимо Карреру главным тренером после того, как этот пост покинул Дмитрий Аленичев. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Когда Аленичев покинул «Спартак» и снова началась история с Бердыевым, футболисты звонили руководству – просили оставить Карреру. Массимо с самого начала расположил к себе игроков так, что они боятся его разочаровать или подвести.

Показательный пример: за два дня до игры с «Зенитом» у одного из футболистов премьер-лиги был день рождения, а туда позвали четырех игроков «Спартака». Каррера никому ничего не запрещал и ничего не контролировал, но ни один из четырех приглашенных праздновать не поехал», - говорится в материале на сайте телеканала.

Напомним, Каррера стал первым иностранным тренером, который привел «Спартак» к чемпионскому титулу.